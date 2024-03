Pai que deixou filha em estado de desnutrição severa é encontrado morto

Na tarde de segunda-feira (4), por volta das 12h25, o corpo de um homem foi encontrado em seu apartamento no bairro Vila Operária, em Rio Claro.

Vizinhos relataram um forte cheiro vindo do apartamento e acionaram a Polícia Militar. Um primo da vítima, que não conseguiu contato com ele no dia anterior, também foi ao local e, junto com a PM, solicitou a ajuda de um chaveiro. Ao abrirem a porta, encontraram o corpo do homem sem sinais aparentes de violência.

A equipe da Polícia Civil foi acionada e a ocorrência registrada como encontro de cadáver no Plantão Policial de Rio Claro.

Em junho de 2023, o homem foi preso por deixar sua filha em estado de desnutrição grave. O caso teve grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. Relembre o caso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também