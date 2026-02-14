Operação Carnaval reforça segurança em bairros de Ibaté

Crédito: divulgação

Na noite desta sexta-feira (13), por volta das 20h, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram uma ação conjunta dentro da “Operação Carnaval”, com patrulhamento intensificado em diversos bairros do município.

A operação ocorreu nas regiões do Real Park, Icaraí, CDHU, Popular e Cruzado, com o objetivo de coibir possíveis ações criminosas por meio de presença ostensiva e atuação preventiva em pontos considerados estratégicos.

Durante a ação, seis pessoas foram abordadas sob fundada suspeita. Após averiguação, nada de ilícito foi constatado, e todos foram liberados.

