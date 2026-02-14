(16) 99963-6036
sábado, 14 de fevereiro de 2026
Região

Operação Carnaval reforça segurança em bairros de Ibaté

14 Fev 2026 - 08h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação Carnaval reforça segurança em bairros de Ibaté - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Na noite desta sexta-feira (13), por volta das 20h, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram uma ação conjunta dentro da “Operação Carnaval”, com patrulhamento intensificado em diversos bairros do município.

A operação ocorreu nas regiões do Real Park, Icaraí, CDHU, Popular e Cruzado, com o objetivo de coibir possíveis ações criminosas por meio de presença ostensiva e atuação preventiva em pontos considerados estratégicos.

Durante a ação, seis pessoas foram abordadas sob fundada suspeita. Após averiguação, nada de ilícito foi constatado, e todos foram liberados.

 

Leia Também

Menino de 8 anos morre após acidente com carro em quintal de residência
Analândia 07h34 - 13 Fev 2026

Menino de 8 anos morre após acidente com carro em quintal de residência

Tribunal de Justiça anula liminar e mantém cassação de Bete do Broa
Itirapina09h23 - 12 Fev 2026

Tribunal de Justiça anula liminar e mantém cassação de Bete do Broa

Quase 4 mil alunos da rede municipal de Ibaté iniciam o ano letivo nesta quinta-feira
Região15h50 - 11 Fev 2026

Quase 4 mil alunos da rede municipal de Ibaté iniciam o ano letivo nesta quinta-feira

Guarda Municipal apreende drogas após homem fugir em Ibaté
Apreensão de Drogas00h46 - 11 Fev 2026

Guarda Municipal apreende drogas após homem fugir em Ibaté

Funerária pede ajuda para localizar familiares de homem falecido em Ibaté
Região19h48 - 10 Fev 2026

Funerária pede ajuda para localizar familiares de homem falecido em Ibaté

Últimas Notícias