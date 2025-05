Obra na SP-318 segue em ritmo avançado e com dispositivo em fase final

A obra de duplicação de 31 quilômetros da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), entre o km 249 e 280, no entroncamento com a SP-255 em Rincão, segue avançando e as intervenções acumulam mais de 30% de avanço. Os trechos com serviços mais adiantados podem ser vistos entre o km 249 ao 256 e 274 ao 279.

A obra no segmento viário da SP-318 proporcionará condições mais seguras de tráfego para a conexão entre as cidades de São Carlos, Rincão e Araraquara, favorecendo a infraestrutura do corredor logístico Ribeirão Preto x São Carlos.

O investimento é na ordem de R$ 184 milhões e a previsão de término é para o segundo semestre de 2026.

“A valorização da vida através da segurança viária é a premissa que norteia as intervenções e investimentos realizados pela Arteris ViaPaulista. Investir na modernização da rodovia, com a duplicação e construção de dispositivos em desnível, é proporcionar deslocamentos mais seguros e contribuir com a logística da região”, define Marcos Vinícius Pinho, gerente de Obras.

No momento, cerca de 250 trabalhadores atuam diretamente nas atividades, além da equipe administrativa.

As frentes de trabalho incluem terraplanagem, pavimentação, drenagem e execução de OAEs (obras de arte), além do revestimento vegetal e passagens exclusivas para fauna.

Entre o km 249 e 256, as atividades de pavimentação e acabamento estão em fase final. Próximo ao km 253, um novo dispositivo de retorno foi construído e segue com a execução do revestimento vegetal. Já do km 256 ao 263, são realizados cortes em rocha, terraplenagem e asfalto, assim como entre o km 274 e 279.

Além da duplicação do tronco principal da rodovia, o investimento também inclui a construção de seis novos dispositivos de retorno ao longo do segmento (km 249, 253, 259, 263, 274 e 277) e a remodelação de dois dispositivos, no km 269 e 279. A implantação dessas novas estruturas resultará na redução de acidentes causados pela travessia em nível, e consequentemente na diminuição de ocorrências de colisões frontais e transversais.

Com a modernização, a rodovia será constituída de duas novas faixas de rolamento. A divisão dos sentidos Norte e Sul será feita por elementos de contenção longitudinal, que conferem mais segurança à trafegabilidade, além de implantação de nova sinalização vertical e horizontal.

