“Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023” atrai turistas de diversas cidades da região e do Estado

A Praça Central, palco do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023”, teve mais um final de semana de muita festa, atraindo um grande público da cidade e turistas de toda a região, em especial, o prefeito José Luiz Parella e a ex-prefeita Lu Spilla.

Com um repertório evangélico bastante eclético, na última sexta-feira (15), o Coral e a Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, abriram as festividades de mais um final de semana do Natal de Luzes Sons. O público, além de apreciar as músicas executadas com muita competência, teve a oportunidade de louvar a Deus.

No sábado (16), a dupla Gabriel e Ricardo proporcionou um espetáculo interpretando os maiores sucessos do sertanejo raiz e da música regional.

Encerrando mais uma semana de programação, no domingo (17), a Orquestra de Sopros e Percussão – FACMOL, de Pereira Barreto, executou uma belíssima apresentação que buscou o resgate e valorização de canções que marcaram estilos e gerações.

A regência propôs o diálogo entre o peso sonoro dos metais, madeiras e percussão e os elementos melódicos da música caipira, do pop e rock. Como parte do espetáculo, os integrantes da Facmol dançaram a catira, promovendo e exaltando a cultura popular brasileira.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, agradeceu o público presente e convidou a todos para que continuem prestigiando o “Natal de Luzes e Sons de Ibaté”. “Venham vivenciar o clima natalino em nossa cidade e passar momentos de alegria e distração com seus familiares e amigos”, convidou.

Além das atrações musicais e artísticas, os visitantes também podem visitar as ornamentações natalinas da Praça Central; o Presépio em Tamanho Real; o Presépio Artesanal do Sr. Angelim Perruci, na Igreja Matriz Centenária; a Casinha do Papai Noel, e tirar fotos com a Princesa na Carruagem Iluminada.

