Natal de Luzes & Sons de Ibaté segue neste próximo final de semana, com diversas atrações na Praça Central

A programação inicia nesta sexta-feira, 8, às 20h, com a apresentação do Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil. O evento leva ao público canções Gospel que, com certeza, emocionarão os presentes.

Dando sequência, no sábado, 9, a partir das 20h, Show a banda são carlense Doce Veneno, com os melhores hits das décadas passadas com muita presença e ecletismo musical.

Finalizando a terceira semana de eventos, no domingo, 10, às 20h, a animação fica por conta da dupla Sertaneja João Carlos & Bruno, que é formada pelos irmãos nascidos na cidade de São Carlos, executando grandes sucessos da música sertaneja raiz, bem como, diferentes variações da arte de tocar a viola.

Além da iluminação e decoração, a Praça Central também conta de sexta a domingo com a presença do Papai Noel em sua Casinha, e a Princesa na Carruagem iluminada.

A programação das festividades segue até o dia 06 de janeiro, quando acontecerá a apresentação do Grupo Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos, na Praça Central.

