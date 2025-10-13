(16) 99963-6036
Região

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde

13 Out 2025
Um morador de Dourado foi um dos quatro contemplados com o prêmio principal do Hiper Saúde, sorteado neste domingo (12). O apostador dividiu o valor de R$ 1 milhão com outros três ganhadores e receberá R$ 250 mil.

O título premiado é de número 000.255.302 e pertence a Antonio M. M., morador do bairro Central, adquirido no ponto de venda Dist. Gustavo.

Além de Dourado, também foram premiadas as cidades de Águas da Prata, Franca e Araraquara.

Em São Carlos, três títulos foram contemplados no Giro da Sorte e cada um levou para casa R$ 2 mil. O Hiper Saúde é um título de contribuição premiável que beneficia o Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de Amor), com sorteios realizados semanalmente e transmissão ao vivo.

