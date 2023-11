Ibaté prorroga a campanha de multivacinação até 1 de dezembro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Saúde, prorroga a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até o dia 01 de dezembro. O objetivo da prorrogação é aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico, reduzindo o risco de reintrodução e disseminação de doenças preveníveis por vacina no Brasil.

As vacinas disponibilizadas para a campanha previnem contra várias doenças, inclusive, algumas que já foram erradicadas do país. No caso das crianças de até 6 anos, 11 meses e 29 dias estão disponíveis a BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), poliomielite inativada (VIP), poliomielite oral (VOP), rotavírus, pneumocócica 10 valente (conjugada), meningocócica c (conjugada), febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola — SCR), tetraviral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela – SCRV), DTP, covid, influenza, hepatite A e varicela.

Já as crianças a partir dos 7 anos de idade e os adolescentes poderão ser imunizados contra a hepatite B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), difteria e tétano adulto, dTpa (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY (conjugada), HPV quadrivalente e varicela.

Caroline Freire Basaglia, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica., destaca a importância de aproveitar os últimos dias e atualizar o cartão de vacinação. “Muitas doenças, até então erradicadas, correm o risco de serem reintroduzidas caso nossas crianças e adolescentes não se vacinem, como é o caso do sarampo e também da poliomielite, que causa a paralisia infantil. Portanto, leve seu filho e filha até a unidade básica de saúde mais próxima e atualize o cartão de vacinas, pois elas salvam vidas”, reforça.

A multivacinação é uma estratégia que visa facilitar o acesso da população elegível a várias vacinas em um único momento, simplificando a visita dos pais ou responsáveis às unidades básicas de saúde (UBS) para a atualização do cartão de vacinação, em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinação.

As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e PSF's, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 15h. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação e carteirinha de vacinação.

