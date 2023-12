Ibaté está mais do que no clima festivo, a Prefeitura preparou mais um final de semana repleto de atrações

Crédito: Divulgação

O Coral e a Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém iniciam nesta sexta-feira, 15, as festividades desta semana do Natal de Luzes & Sons 2023 de Ibaté, apresentando canções com mensagens de fé e esperança, com qualidade musical, e a harmonia perfeita dos instrumentos, a partir das 20h, na Praça Central.

No sábado, 16, a dupla itirapinense Gabriel e Ricardo sobem ao palco cantando os maiores sucessos do sertanejo raiz, procurando manter a tradição da moda de viola.

No domingo, 17, é a vez da Orquestra de Sopros e Percussão – Facmol, de Pereira Barreto, apresentando sua performance versátil e moderna.

Com apresentações dinâmicas e performáticas e um repertório que propõe um diálogo entre o erudito e o popular, a Facmol possui um histórico de grande sucesso com mais de 170 premiações em concursos, sendo 80 prêmios de 1º lugar.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella destaca que as comemorações natalinas têm o objetivo de fazer as famílias se confraternizarem. “Natal é luz e esses enfeites trazem luz no coração e na alma de todos que vem na nossa Praça Central para se confraternizarem. Queremos um bonito Natal cheio de cores e luzes. É uma data que toca o coração de todos, de reflexão, de caridade e convidamos toda a população Ibaté e região para prestigiar nossas festividades natalina", finalizou.

Além das atrações musicais e artísticas, os visitantes também podem visitar as ornamentações natalinas da Praça Central; o Presépio em Tamanho Real; o Presépio Artesanal do Sr. Angelim Perruci, na Igreja Matriz Centenária; a Casinha do Papai Noel, e tirar fotos com a Princesa na Carruagem Iluminada.

Confira a programação da semana na Praça Central:

22/12 – Sexta – 20h – Apresentação da Banda Som do Avivamento – Igreja Evangélica Avivamento Bíblico (Gospel), na Praça Central

23/12 – Sábado – 20h – Show da Banda Monallizza (Tributo a Tim Maia), na Praça Central

