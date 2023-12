Homem é esfaqueado no Jardim Cruzado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Vítima está internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma tentativa de homicídio marcou a noite desta quarta-feira, 6, na rua Araraquara, no Jardim Cruzado, em Ibaté. O autor é desconhecido e os motivos da agressão, são ignorados. O caso teria ocorrido por volta das 22h30.

O pai da vítima teria recebido uma ligação anônima do próprio celular do filho, dizendo que ele havia sido esfaqueado e estava sendo atendido no hospital Herminia Morganti.

A vítima foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada, contudo, o estado de saúde não foi informado.

