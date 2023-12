Homem é detido após furtar casa em Ibaté

A lavadora que foi furtada pelo criminoso foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um homem, acusado de furtar uma casa, foi detido por policiais militares da Dejem por volta das 14h45 desta quarta-feira, 13, na Avenida Conselheiro Moreira de Barros, no centro de Ibaté.

Os policiais foram alertados via Copom, dando conta que um desconhecido teria entrado em uma residência e se apoderado de máquina lavadora de alta pressão. Posteriormente fugiu à pé.

Com as características do acusado, foram feitas diligências e o acusado abordado com o produto do crime. Indagado, confessou o furto e encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde o delegado Miguel Carlos Capobianco Junior o autuou em flagrante pelo crime de furto, sendo recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

