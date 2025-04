Homem de 37 anos morre afogado durante pescaria na região do rio Mogi Guaçu

Crédito: Flavio Fernandes

Um homem de 37 anos, identificado como Luiz Paulo Gonçalves de Lima, morador de Américo Brasiliense, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (22), após se afogar durante uma pescaria às margens de uma lagoa no Taquaral, próximo ao Rio Mogi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sozinha no momento do acidente. Familiares e amigos acionaram o resgate ao perceberem que haviam perdido contato com ele. As buscas começaram ainda durante a madrugada e se estenderam por várias horas, sendo dificultadas pela baixa visibilidade e pela vegetação densa nas margens do rio.

O corpo foi localizado por volta das 5h da manhã desta terça-feira e, após o resgate, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara, onde passará por exames para apurar a causa da morte. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia técnica.

colaborou Flavio Fernandes

