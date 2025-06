Helicóptero avaliado em R$ 1,2 milhão é furtado e recuperado pela PM

Compartilhar no facebook

Helicóptero furtado que foi recuperado pela PM - Crédito: reprodução F3 Notícias

Um helicóptero avaliado em R$ 1,2 milhão foi furtado na madrugada deste sábado (7) em Franca (SP) e recuperado horas depois pela Polícia Militar durante uma operação que incluiu cerco e buscas em área de mata.

A aeronave, um modelo Robinson de matrícula PR-BLM, estava acoplada a um reboque em um estacionamento na avenida Antônio Barbosa Filho, no Centro da cidade, de onde foi levada por criminosos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos, utilizando um sedã preto, engatam o reboque e deixam o local em direção à rodovia Cândido Portinari.

Durante a manhã, moradores da zona rural entre Franca e Pedregulho relataram movimentação suspeita em uma estrada de terra que dá acesso a ranchos nas regiões do Estreito e das Águas Quentes. A denúncia levou equipes da Força Tática e da 5ª Companhia da PM a montar um cerco na área.

Durante a ação, um Citroën C4 preto foi avistado tentando sair da zona rural. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou fugir, mas foi interceptado. Dentro do veículo estava um homem que confessou envolvimento no furto e revelou a intenção do grupo de exigir resgate pela devolução da aeronave.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, os policiais localizaram o helicóptero escondido em meio à vegetação, ainda acoplado ao reboque. A aeronave foi devolvida ao proprietário.

O homem, morador de Ribeirão Preto, foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Com ele, a PM apreendeu cerca de R$ 3 mil em dinheiro, um iPhone e o veículo usado na fuga. Ele permanece à disposição da Justiça.

Segundo o sargento R. Andrade, da Força Tática, a operação contou com o empenho de diversas equipes da PM, que atuaram fora do horário regular para garantir a recuperação do helicóptero. “Eles tiveram mais trabalho para acessar o estacionamento. A aeronave já estava sobre a carretinha, bastou engatar e fugir”, explicou.

Com informações do GCN.Net

