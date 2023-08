Heineken investirá mais R$ 80 milhões em fábrica de Araraquara - Crédito: divulgação

O Grupo HEINEKEN anunciou um novo investimento de R$ 80 milhões para ampliar a capacidade produtiva de Heineken 0.0 na cervejaria de Araraquara, destacando a posição estratégica do estado para abastecimento da região sudeste. De acordo com a empresa, o aporte dá continuidade aos que já foram anunciados no território paulista, que já somam mais de R$ 2 bilhões.



"A ampliação reflete o sucesso da categoria de cerveja sem álcool no Brasil e reforça o compromisso da companhia de crescer de maneira sustentável, promovendo o consumo responsável de álcool, novas ocasiões de consumo e mais equilíbrio no dia a dia", divulgou o Grupo Heineken.

Em 2021, o Brasil se tornou o mercado que mais consome a versão zero álcool da marca Heineken® no mundo, o que reflete a boa aceitação do consumidor brasileiro com relação aos esforços da cervejaria para promover o consumo equilibrado e responsável de álcool. “Temos registrado um forte crescimento no país e, por isso, sabemos da nossa responsabilidade em garantir que a relação com o nosso produto seja equilibrada e consciente. Até 2025, nossa expectativa é ter 100% dos nossos pontos de venda abastecidos com Heineken 0.0 para que os consumidores tenham a opção de tomar uma cerveja zero álcool sem abrir mão de qualidade e sabor, fomentando o consumo responsável”, explica o vice-presidente de Produção, Rodrigo Bressan.

A novidade integra ainda um amplo investimento da cervejaria no estado nos últimos quatro anos, que já ultrapassa a marca de R$ 2 bilhões nas cidades de Itu, Jacareí, Campos do Jordão e Araraquara, direcionados à expansão e aceleração da agenda ESG. “Queremos reforçar nosso compromisso não só com o Estado de São Paulo, mas com o Brasil, que é um mercado protagonista nos resultados globais da companhia e importante atuante na geração de emprego e renda no país. Acreditamos que uma agenda sustentável cada vez mais sólida é a chave para que todos, planeta e sociedade, possam crescer, se desenvolver e prosperar juntos”, finaliza Saulo Miguel, diretor regional da cervejaria.

A operação de Araraquara tem forte comprometimento com a agenda ESG do Grupo HEINEKEN, com metas alinhadas à estratégia global da companhia de garantir seu crescimento pautado nos compromissos socioambientais no país e recebeu no último ano investimentos para implementação de novas tecnologias para ganho de eficiência hídrica e energética, a exemplo das caldeiras de biomassa e redução no consumo de água por hectolitro produzido.

