Farmácias Básicas de Ibaté estarão fechadas para realizar inventário de medicamentos

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté comunicou nesta terça-feira, 14, que, em virtude da Lei Federal 14.654 de 23 de agosto de 2023, que torna obrigatória a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), as Farmácias Municipais localizadas nas Unidades: PSF Jardim Nosso Teto e UBS Santa Terezinha estarão fechadas no período de 16 a 24 de novembro de 2023 para a realização de inventário, voltando a sua normalização na segunda-feira, dia 27.

Os pacientes serão atendidos na Farmácia Municipal localizada na Avenida São João, nº 285, Centro e UBS Hamilton de Almeida no Jardim Cruzado II, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O fornecimento de remédios não será interrompido, já que os usuários serão orientados também de forma presencial a retirar os medicamentos em outra unidade.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, a divulgação de estoques, além de melhor gestão na aquisição dos medicamentos, evita o deslocamento desnecessário de pacientes. “Tal iniciativa, além de inovadora, busca prestar contas à população e facilitar o acesso dos usuários aos medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde”, justificou. Outro benefício, na visão da secretária, é possibilitar o controle oficial, de forma preventiva e tempestiva, para evitar o desabastecimento.

O Ministério da Saúde já disponibiliza lista simplificada dos medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil. Nela aparecem os tipos de medicação voltados à atenção primária à saúde, que podem ser retirados na rede, mas as quantidades disponíveis não são informadas, nem há atualização frequente dos dados.

