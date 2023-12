Escola Municipal Julio Benedicto Mendes, de Ibaté, conquista 17 medalhas na OBMEP Mirim

Alunos da EM Julio Benedicto Mendes participaram da Olimpíada Mirim de Matemática - OBMEP para os alunos da Rede Municipal. Esta é uma iniciativa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que organiza desde 2005 a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP. A modalidade Mirim abrange o conteúdo de Matemática voltado aos alunos de escolas públicas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A Olimpíada Mirim (OBMEP) é composta por duas fases de Avaliação Matemática, e 17 alunos da EM Julio Benedicto Mendes passaram para a 2ª fase, conquistando premiações.

A prova é composta por 15 questões onde a maior pontuação conquistada por cada aluno o leva para a fase final. Em caso de empate entre alunos é utilizado como critério de desempate a maior nota obtida naquela determinada questão.

A diretora Regina dos Santos Barretos Dorice e a coordenadora pedagógica Fátima Regina Pastori Vilela tiveram a honra em premiar os alunos com medalhas de ouro, prata e bronze. “Fomos a única escola municipal a participar com 37 alunos de 2º anos e 47 alunos de 3º anos, premiando 17 alunos. Sendo que 1 aluno de 2º ano com medalha de prata. Já no 3º ano, 9 alunos com medalhas de bronze, 5 alunos com medalha de prata e 2 alunos com medalha de ouro”, contou a diretora Regina.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura de Ibaté, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, a OBMEP Mirim cumpriu seu objetivo. “A OBMEP Mirim tornou a relação da matemática com o estudante prazerosa e divertida, de uma forma leve relacionou as questões da prova com o cotidiano da criança, instigando o aluno à pesquisa e ao conhecimento” concluiu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também