DAE de Ibaté informa que abastecimento de água no centro e Santa Terezinha ficará comprometido

Crédito: Agência Brasil

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE) de Ibaté informa que o fornecimento de água no Centro e no bairro Santa Terezinha será comprometido até às 16h, para a realização de manutenção de vazamento no equipamento.

O DAE reforça a importância de se ter uma caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pois ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

