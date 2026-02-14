(16) 99963-6036
Confusão após baile funk termina com homem detido no Centro de Ibaté

14 Fev 2026 - 09h54Por Da redação
Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoGuarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (14) após desacatar e resistir à abordagem da Guarda Municipal no Centro de Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Santa Íria, nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, quando avistou o suspeito. Segundo os agentes, ele já seria conhecido por envolvimento em uma ocorrência anterior, registrada em dezembro, quando teria arremessado uma garrafa contra uma viatura durante uma aglomeração em um baile funk no local.

Na tentativa de abordagem para orientação, o homem teria desobedecido às ordens legais e resistido à ação dos guardas, avançando contra a equipe. Foi necessário o uso de força moderada para contê-lo, com apoio de outras viaturas acionadas para auxiliar na intervenção.

Ainda conforme o registro policial, nada de ilícito foi encontrado com o abordado. Durante a ocorrência, ele teria proferido ofensas contra os agentes.

Após ser contido, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde foi ouvido pela autoridade de plantão. Ele passou por atendimento médico e, posteriormente, foi liberado após assinar Termo de Compromisso e Responsabilidade.

O caso foi registrado como desacato e resistência.

