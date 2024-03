Concessionária realiza obras de adequação na Passarela José Perucci, em Ibaté

Passarela José Perucci, em Ibaté - Crédito: divulgação

Importante equipamento de ligação entre os bairros Jardim Cruzado I e II, Esfer e adjacências com a região central de Ibaté, a Passarela José Perucci, que é utilizada por centenas de pedestres, está passando por uma adequação.

A assessoria de imprensa da Concessionária Econoroeste explicou que a obra de adequação da passarela localizada na rodovia Washington Luiz (SP-310), em Ibaté, faz parte do contrato de concessão assinado pela EcoNoroeste com o Governo do Estado de São Paulo, que prevê a adequação de 22 passarelas no trecho.

Ainda de acordo com a EcoNoroeste, as intervenções incluem a implantação de novas escadas para reduzir a caminhada dos usuários, demolição e reconstrução de rampas, de acordo com as normas de acessibilidade, implantação de calçamento com piso tátil, instalação de nova iluminação e revitalização das telas anti-ofuscantes.

A previsão é que as melhorias da passarela de Ibaté sejam entregues até final de abril, conforme previsto em contrato, com investimento de R$ 1.400.771,00. Enquanto não estiver pronta, uma van está à disposição para fazer o transporte dos munícipes de um lado para outro da rodovia.

A EcoNoroeste também instalou uma placa indicativa da obra, a qual deixa claro que os serviços estão sendo realizados através de um convênio com o Governo do Estado, através da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, a ARTESP regula e fiscaliza cerca de 11,2 mil quilômetros de rodovias. O Programa assegura um alto padrão de qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, bem como investimentos em obras, manutenção e melhorias constantes nas rodovias paulistas.

A Prefeitura de Ibaté não tem nenhuma responsabilidade, e muito menos, disponibilizou de recursos financeiros para a realização da referida obra.

Fonte: Região em Destake

