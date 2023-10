Centro de Zoonoses de Ibaté promove feira de adoção neste sábado

Sábado tem feira de adoção no canil municipal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “João Trevizan”, realiza, neste sábado, 28 de outubro, das 10h às 15h, a feira de adoção responsável de cães e gatos adultos e filhotes, na “Horta Municipal”, localizada na rua José Donatoni, 656, Jardim Mariana, em parceria com o evento outubro Rosa Pet, promovido por uma farmácia veterinária da cidade.

A ação tem como finalidade a adoção e posse responsável dos animais e avaliações clínicas fêmeas pet, com objetivo de prevenir, conscientizar e identificar o câncer de mama.

Para a adoção, é necessário ser maior de 18 anos, preencher um termo de responsabilidade no local, além de apresentar comprovante de residência, RG e CPF. “Estão disponíveis para adoção cães e gatos, filhotes e adultos. Esses animais são seres que precisam de amor, companhia, de famílias amorosas e responsáveis. Eles foram abandonados ou vítimas de maus tratos” contou a médica veterinária, Dra. Claudia Boschilia, responsável pelo Centro de Zoonoses.

Já o evento “Outubro Rosa Pet” conta com vários apoiadores do segmento. “Estou muito feliz em poder participar deste evento que será fundamental no tratamento das cachorrinhas e gatinhas da cidade. Com certeza, essa será a primeira de muitas edições que vamos realizar para ajudar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama. Traga sua cadela ou sua gata e junte-se a nós nesse momento de grande importância”, destacou Tainá Ribeiro, organizadora.

SERVIÇO

Feira de Adoção Responsável

Outubro Rosa Pet - consultas destinadas às fêmeas pet

Sábado, 28 de outubro, das 10h às 15h

Endereço: Rua José Donatoni, 656, Jardim Mariana

Aberto ao público

