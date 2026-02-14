Carnaval em Ibaté: confira como ficam os serviços públicos

A Prefeitura de Ibaté informou que, em razão do período de Carnaval, não haverá expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira (16) e terça-feira (17). A medida vale para escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Programas de Saúde da Família (PSFs) e secretarias municipais. O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira, dia 18.

Apesar da suspensão dos serviços administrativos, os atendimentos considerados essenciais continuarão funcionando. O Hospital Municipal manterá atendimento normal durante todo o período de Carnaval.

Em casos de emergência, a ambulância pode ser acionada pelo telefone 192. A Guarda Municipal atende pelo número 153. Já o plantão do Departamento de Água e Esgoto estará disponível pelo telefone 3343-4245.

A coleta de lixo seguirá normalmente, conforme o cronograma estabelecido no município. O serviço de cata-treco retorna ao calendário regular na quarta-feira (18).

A administração municipal reforça a importância da colaboração da população, orientando que os moradores evitem deixar lixo nas ruas fora do horário de coleta e tomem cuidado para que os sacos não sejam rasgados. A participação de todos é fundamental para manter a organização e a limpeza da cidade durante o feriado.