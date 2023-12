Capacitação em Ibaté reforça compromisso do Conselho Tutelar e Rede de Proteção com a criança e adolescente

Crédito: Divulgação

Conforme estabelecido no edital e as leis que regem as atribuições, o Conselho Tutelar de Ibaté deu um passo importante para o fortalecimento da proteção à infância e adolescência no município. Nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro Comunitário “João Baptista Lopes”, aconteceu uma capacitação para os atuais e novos membros do grupo. Na ocasião, marcaram presença profissionais da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social (Cras, Saica, Proteção Especial, Programa Criança Feliz e Espaço Amigo); Secretarias de Saúde; Educação e Cultura; Esporte e Planejamento; membros da Guarda Civil Municipal; representantes das escolas Estaduais; Etec; CMDCA; e outros colaboradores essenciais para a construção de um ambiente seguro para as crianças e adolescentes.

O encontro foi dirigido pela profissional Maduca Lopes, professora especialista em Educação Infantil; já exerceu 3 mandatos como conselheira tutelar na cidade de Pouso Alegre MG; foi representante do Fórum Estadual de Conselheiros e ex conselheiros Tutelares; fundadora e presidente da “Escola de Pais de Pouso Alegre MG”; autora do livros: “A Escolha do Melhor Caminho” e “O Conselho Tutelar Não Faz Nada”; integrante do grupo de trabalho do Processo de Escolha Unificada de Conselheiros Tutelares, a convite da Presidência da República; tutora do Curso “O Conselho Tutelar no combate ao trabalho infantil”, da ESMPTU (Escola Superior do Ministério do Trabalho da União); membro do Projeto junto ao Senado Federal, atuando como revisora do conteúdo do “ECA em Miúdos”, lançado em agosto de 2021, e atualmente faz parte do Grupo de Trabalho Nacional, criado pelo Conanda, para debater o Processo de Escolha de 2023.

A capacitação foi pautada no entendimento profundo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando suas diretrizes e princípios. Manduca Lopes, com sua experiência na área, compartilhou conhecimentos valiosos.

A coordenadora da Assistência Social, Amanda C.S. Affonso Vieira, destacou que a presença destes profissionais demonstra o compromisso coletivo, a fim de assegurar o desenvolvimento e a proteção de crianças e adolescentes de Ibaté. “Esse esforço conjunto é vital para enfrentar os desafios que afetam a juventude, promovendo sinergia entre os órgãos envolvidos. O conhecimento adquirido e as conexões estabelecidas durante esses dias, contribuem para a construção de um futuro mais seguro e promissor aos nossos jovens”, apontou.

Durante o evento, foram discutidos temas importantes, formas eficientes de intervenção, e a necessidade de comunicação eficaz, entre os diferentes órgãos que compõem a rede.

