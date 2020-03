Campanha de Vacinação contra a Gripe é antecipada em Ibaté e começa na segunda-feira (23)

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté inicia na próxima segunda-feira (23), a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2020. Costumada a ser realizada no mês de abril, a imunização foi antecipada por conta da pandemia do coronavírus. A campanha segue até o dia 22 de maio, com o Dia D de Mobilização Nacional, marcado para 09 de maio.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, conta que o objetivo da antecipação da campanha é evitar o aumento de doenças respiratórias e a sobrecarga do sistema de saúde. “A vacina contra a gripe não diminui o risco de contágio por coronavírus, mas o principal objetivo da vacinação contra a gripe é reduzir as complicações, internações e, principalmente, a mortalidade decorrente das infecções causadas pela influenza”, explica.

Neste ano, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será em três fases, com grupos prioritários distintos. O primeiro grupo a receber vacina são os idosos, a partir de 60 anos, e os profissionais da área da saúde. “É mais uma medida de proteção a esses públicos, em especial aos idosos, que dependendo da gravidade da doença respiratória podem apresentar riscos de complicações evoluindo, inclusive, para o óbito”, alerta Elaine.

A segunda fase, com início a partir do dia 16 de abril, abrangerá professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Já a terceira e última fase terá início no dia 9 de maio, abrangendo crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes; mulheres que tiveram parto recente (puérperas), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos, que neste ano também fazem parte do grupo prioritário.

O prefeito José Luiz Parella chama a atenção para que todos tenham consciência e vacinem-se. “Estamos passando por um período muito complicado. O coronavírus está se alastrando muito rápido, no mundo inteiro, portanto, temos que nos cuidar bastante”, destacou.

Elaine ressaltou que a vacinação será realizada nas escolas municipais Maria Luiza no bairro Popular, Vera Trinta no Jardim Icarai, Brasilina Ianoni no Jardim Cruzado , Alice Rossito no bairro encanto do Planalto e Antônio Deval no Jardim Jequitibá “Portanto, a partir de segunda-feira, 23, apenas os idosos e os profissionais da área da saúde, devem procurar uma unidade escolar mais próxima da sua residência e tomar a vacina. Lembre-se de levar a carteira de vacinação”, finalizou.

