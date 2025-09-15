Bombeiros encontram corpo do último matonense que morreu em naufrágio no litoral paulista

Crédito: divulgação

As buscas pelo comerciante Lucídio Francisco Dias, de 58 anos, chegaram ao fim no último sábado (13), após o corpo ter sido localizado boiando próximo à praia do Perequê, no Guarujá. Ele era o último desaparecido da família matonense que naufragou no dia 23 de agosto, em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil de Caraguatatuba, o corpo foi encontrado pelos bombeiros na quinta-feira (11), já em avançado estado de decomposição. O reconhecimento oficial ocorreu somente após exames odontológicos, que confirmaram um implante dentário, além da constatação de uma rinoplastia previamente realizada por Lucídio.

Reconhecimento e sepultamento

O advogado Jeferson Silva Dias, único sobrevivente da tragédia e filho de Lucídio, confirmou à reportagem que o reconhecimento do corpo do pai foi oficializado na noite de sexta-feira (12). Ele informou que pretende levar o corpo para Matão ainda nesta semana, onde será sepultado junto da esposa, Maria Aparecida da Silva Dias, 57, e do filho, o veterinário Bruno Silva Dias, 32.

O corpo de Maria Aparecida havia sido localizado no dia 26 de agosto, boiando com colete salva-vidas. No dia seguinte, marinheiros encontraram a lancha de Bruno, de 21 pés e motor de 60 HP, que estava desaparecido. Ele foi reconhecido no Instituto Médico Legal de Caraguatatuba em 1º de setembro.

Investigações

O caso segue em investigação pela Polícia Civil da Baixada Santista. A embarcação, que era guardada em uma marina no Guarujá, foi apreendida pela Marinha e permanece sob perícia.

Constam nos autos dois áudios gravados por Bruno: no primeiro, ele relata ao funcionário da marina, identificado apenas como Daniel, as condições do mar; no segundo, pede socorro instantes após o naufrágio.

A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer e triplo afogamento.

