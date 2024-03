Aulas do Proerd começam em duas escolas municipais de Ibaté

Crédito: Divulgação

As aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência nas Escolas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Ibaté tiveram início na última semana, em duas escolas municipais.

Neste primeiro trimestre, será aplicado nas seguintes unidades: EM Profª Alice Rossito Cervoni e Emef Brasilina Teixeira Ianoni, no quinto ano do ensino fundamental.

O programa é uma ação conjunta entre a Polícia Militar, escolas e famílias, que desenvolve métodos educativos com ênfase na prevenção ao uso de drogas, violência entre estudantes, entre outros. O curso tem a duração de 3 meses, conta com cartilha e é ministrado por um policial militar.

Ministrado pela Cabo PM Dimitria e Cabo PM Mazzi , o Programa é pedagogicamente estruturado em lições, que além da presença física dos policiais em sala de aula como educadores sociais, propiciam um forte elo na comunidade escolar em que atuam, fortalecendo o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família.

Essa iniciativa da Polícia Militar, com o apoio do Comandante da 1ª Cia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), Capitão PM Molina, em Ibaté, encontra o total apoio da Prefeitura de Ibaté trazendo aos alunos a efetivação da consciência do bom crescimento social e da boa evolução cultural e democrática de um país sem drogas e sem violência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também