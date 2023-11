Ambulantes que desejam participar dos eventos de final de ano em Ibaté devem procurar a Fiscalização até o dia 23/11

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informa que os ambulantes que desejam trabalhar durante as festividades de Natal e Final de Ano, evento que deverá ser realizado entre os dias 25 de novembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, deverão procurar o Departamento Municipal de Fiscalização.

Só poderão manifestar interesse, os ambulantes e ou barraqueiros regularmente cadastrados, de acordo com o Decreto nº 3.165, de 6 de junho de 2023.

Para manifestar o interesse, basta procurar o Setor de Fiscalização Municipal, nas dependências do Paço Municipal, no acesso pela rua Paulino Carlos, 1300, Centro. O prazo para manifestação de interesse será de 17 a 23 de novembro, das 8h às 17h.

O chefe do Setor de Fiscalização Municipal, Pedro Marques Dea, ressalta que uma reunião será realizada no dia 24 de novembro, sexta-feira, às 9 horas, no auditório do Paço Municipal (entrada pela Avenida São João, 1771, Centro), para mais informações sobre o evento. “Caso o número de interessados seja maior do que as vagas ofertadas, assim como foi no Aniversário de Ibaté, em junho, será realizado um sorteio para definir aqueles que terão espaço garantido durante as festividades”, explica.

O Setor de Fiscalização Municipal ressalta que o Decreto 3.165 também prevê a reserva de até 20% das vagas disponíveis para instalação de barracas destinadas à Organizações Sociais sem Fins Lucrativos, bem como, até 20% para barracas de outras localidades.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também