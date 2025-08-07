(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Tributo a Roupa Nova acontece neste sábado no Teatro La Salle

07 Ago 2025 - 11h03Por Jéssica C.R.
Em homenagem ao Dia dos Pais, a banda New Dance apresentará neste sábado, 9 de agosto, um show especial em homenagem ao Roupa Nova, um dos grupos mais icônicos da música brasileira. O evento, intitulado “Tributo Roupa Nova”, acontece a partir das 20h, no Teatro La Salle,

O espetáculo contará com a participação especial dos artistas Sheila Lima, Simone e a dupla Rud & Robson, que prometem emocionar o público com interpretações marcantes dos maiores sucessos da banda homenageada, como “Dona”, “Volta Pra Mim” e “Coração Pirata”.

E para celebrar a data, os ingressos estão com valor promocional de R$ 50,00,+ 1k de alimento não perecível. que podem ser adquiridos pelo telefone (16) 99761-8232 ou pelo link: https://ingressodigital.com/evento/16315/tributo-roupa-nova 

Os ingressos podem ser adquiridos., também., na data do evento pelo mesmo valor.

Com um repertório nostálgico e cheio de clássicos que marcaram gerações, o Tributo Roupa Nova promete ser uma noite de muita música, emoção e boas lembranças para os fãs.

