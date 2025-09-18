São Carlos entra na contagem regressiva para duas noites com Paulo Ricardo; garanta seu ingresso

O cantor Paulo Ricardo, um dos grandes nomes do rock nacional, confirmou uma apresentação extra em São Carlos com sua turnê comemorativa "XL – 40 Anos de Carreira". Além do show no sábado, dia 18 de outubro, o artista também se apresenta no domingo, dia 19, no Clube Ítalo-Brasileiro.

O show extra foi anunciado após a grande procura por ingressos. No domingo, a abertura da casa será às 20h e o show está previsto para começar às 21h. .

(16) 99620-7680. Os ingressos já estão à venda no site www.bilheteka.com.br , e mesas podem ser reservadas diretamente com a organização pelo WhatsApp:

O evento é uma realização da L&R Arte Eventos e do Clube Italo Brasileiro, e promete duas noites inesquecíveis para os fãs de Paulo Ricardo e do rock brasileiro.