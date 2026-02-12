Radical Vest lança Mês do Preço Baixo com peças Onbongo a partir de R$ 59,99

A Radical Vest está com uma super novidade para os consumidores de São Carlos e região. A loja anunciou o Mês do Preço Baixo, trazendo calças, bermudas e camisetas da marca Onbongo a partir de apenas R$ 59,99.

A campanha inclui camisetas Onbongo, calças jeans e bermudas jeans, todas com preços acessíveis e condições facilitadas de pagamento. As compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros, tornando a oportunidade ainda mais atrativa para quem busca qualidade, estilo e economia.

A promoção é válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques.

A Radical Vest está localizada na Avenida São Carlos, nº 1342, no Centro de São Carlos.



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3307-6287, pelo celular (19) 9 9839-8235, ou diretamente pelo WhatsApp no link:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519998398235

