Primeira churrascaria gaúcha-argentina de São Carlos estende seu horário para o jantar

Crédito: divulgação

A churrascaria El Cardal, especializada em churrasco de parrilla, agora também oferece o melhor da sua gastronomia para o jantar. Inaugurada em 2020, ela é a primeira churrascaria gaúcha-argentina de São Carlos e região que segue proporcionando sabores inigualáveis. Devido ao grande sucesso da culinária diferenciada, o horário de funcionamento foi ampliado, juntamente com uma novidade no seu buffet.

Para o almoço, o cliente conta com refeição por quilo e opções variadas de porções, saladas e massas que complementam os cortes nobres do churrasco. Para o jantar, a El Cardal lançou o Brasil em Sabores, um buffet especial que contém comida japonesa, carne da parrilla e comida de buteco. Sua refeição também será mais completa com os diversos tipos de bebidas e drinks, além de sobremesas igualmente incríveis que surpreendem o paladar. Para aqueles que desejam receber a refeição em casa, a churrascaria oferece o serviço de delivery disponível nos aplicativos do El Cardal e do IFood.

Os horários para o almoço são das 11h30 às 14h30 de segunda a sexta e das 11h às 15h de sábado, domingo e feriado. Para o jantar o horário é das 19h às 22h30 de terça a sábado.

A churrascaria está localizada na Rua Ruth Bloen Souto, 161 A - Estacionamento 2 (São Carlos Clube). Acompanhe as redes sociais pelo @elcardal.parrillaebar para ficar por dentro de todas as novidades, além de conhecer o cardápio completo e realizar seu pedido online.

Prove o verdadeiro churrasco da parrilla e conheça o diferencial dos cortes nobres da gastronomia gaúcha-argentina!

Leia Também