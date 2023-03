Praticidade, sustentabilidade e durabilidade são alguns dos benefícios das Telhas São Carlos

Seja em coberturas residenciais ou empresariais, galpões industriais, agropecuárias ou ginásios, as Telhas São Carlos são produzidas com Aço galvalume, uma opção sustentável e com excelente custo-benefício.

A Telha São Carlos é uma empresa 100% nacional, comprometida em apresentar produtos que suprem a necessidade de um mercado cada vez mais exigente. Inovação, tecnologia e profissionalismo, geram soluções versáteis para qualquer obra.

Sabemos que a construção civil evolui dia a dia, vários materiais surgem no ramo de coberturas, no entanto um material que nunca perde sua utilidade, é o Aço Galvalume, matéria prima utilizada nos produtos da Telha São Carlos, proporcionando quatro vezes mais durabilidade do que as telhas galvanizadas, pois é revestida com 55% de alumínio, 43,5% de zinco e 1,5% de silício.

Podemos citar aqui várias vantagens das telhas São Carlos em relação às outras: economia na montagem, resistência aos efeitos do tempo, diminuição dos gastos com entulhos, imunidade a cupins, facilidade de transporte, sustentabilidade e versatilidade para todos os tipos de projetos.

Em conjunto com o galvalume temos o EPS (Isopor) e o PIR (Poliisocianurato), materiais utilizados como “recheio” nas telhas termoacústicas e na telha forro, que são imprescindíveis para reduzir a condutividade de calor e de ruídos, deixando os ambientes com temperaturas mais agradáveis e mais silenciosos.

A Telha São Carlos produz telhas simples termoacústicas, Telha Forro e de fibra de vidro (translúcidas) podendo ser elas Trapezoidais ou onduladas . Podem ser na cor natural ou nas 10 opções de cores disponíveis em nosso catálogo. Sua pintura é Eletrostática a Pó, formando uma película resistente, durável e bonita, sendo indicada também para uso em superfícies que ficarão expostas à intempéries e aos raios solares, não perdendo as cores por muitos anos.

Uma novidade na telha forro, é que além da cor padrão branca, ou nas cores disponíveis, temos o requinte e a sofisticação da telha amadeirada. Lembrando que, o forro é feito de aço galvalume.

Coberturas, fechamentos laterais e muito mais opções podem ser criadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores, pois a versatilidade da Telha São Carlos é enorme.

Além de todas estas vantagens, a Telha São Carlos conta com uma logística impecável, com veículos próprios e profissionais altamente qualificados.

Telha São Carlos atende todas as necessidades dos clientes no que se refere a telhas. Valorizando seu patrimônio, protegendo e gerando conforto com economia em todas as obras.