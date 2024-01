Vigilante alega ser ameaçado por dono de estabelecimento após reclamar da qualidade do lanche

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um vigilante de 34 anos afirmou ter sido ameaçado por um homem por volta das 2h30 de domingo, 7, após reclamar da qualidade de um lanche adquirido via Ifood.

A vítima trabalha na USP Campus 1 e no horário reservado para sua alimentação, fez o pedido pelo aplicativo. Inicialmente, disse em boletim de ocorrência que houve demora de mais de uma hora e quando o motoboy chegou, faltava o refrigerante. O motociclista foi buscar e no retorno, após abrir a refeição, notou que o lanche estaria frio, molhado e com aparência que não condizia com o anunciado. Teria ligado novamente na plataforma e fez a reclamação. O Ifood cancelou o pedido e fez o reembolso ao vigilante. Porém, horas depois, segundo a vítima, o dono da lanchonete teria ido até o local do seu trabalho querendo receber o valor do pedido. Diante da negativa, o vigilante disse que teria sido ameaçado.

