Ventilador causa desavença entre vizinhos de prédio e vira caso de polícia em São Carlos

Crédito: Arquivo/SCA

O barulho provocado por um ventilador foi o causador de uma desavença entre vizinhos de um prédio de apartamentos localizado na rua São Paulo, na Vila Elisabeth, em São Carlos e que terminou em caso de polícia na manhã desta quinta-feira, 1. Um boletim de ocorrência foi elaborado no 1º e 4º DPs e ficou para às autoridades policiais resolverem a situação.

Segundo apurado, consta que um casal com as filhas se mudaram para o apartamento em agosto do ano passado e com o passar dos meses e passou a utilizar ventiladores de teto para amenizar o calor.

Porém, com o passar dos meses, o síndico foi até o “apê” do casal e informou que uma vizinha do andar superior estaria reclamando do barulho provocado pelo utensílio doméstico, que incomodava o seu sono, já que ele era acionado no período noturno.

Porém, a partir de setembro, devido ao calor aumentar, os ventiladores da residência do casal foram acionados constantemente e na última segunda-feira, 28, ocorreu a “gota d’água”: o ventilador voltou a ser ligado e a vizinha do andar superior acionou o síndico que, por sua vez, na madrugada, entrou em contato com o casal que se recusou a desligar o aparelho.

Contrariada, provavelmente com um cabo de vassoura, a vizinha passou a provocar barulho no chão de seu apartamento que, por consequência, incomodou o casal que reside no andar inferior.

A Polícia Militar foi acionada para apaziguar os ânimos e na terça-feira, 29, síndico e envolvidos realizaram uma vistoria nos ventiladores e constataram que o barulho emitido durante o funcionamento era normal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também