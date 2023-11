Vários furtos são registrados durante a Tusca

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Vários furtos, especialmente de celulares, foram registrados na noite de sábado (04) e madrugada de domingo (05), na arena da TUSCA, em São Carlos.

De acordo com os boletins de ocorrência registrados até o momento, foram furtados quatro aparelhos celulares, uma câmera fotográfica polaroid, um power bank, uma carteira nacional de habilitação e uma carteira com documentos e cartões, sendo que foi realizada uma compra no valor de R$ 380,00 com um desses cartões, antes que eles fossem bloqueados.

Em todos os furtos, a ação foi muito rápida e as vítimas não conseguiram ver os autores.

Até o momento, nenhum dos objetos furtados foi recuperado.

