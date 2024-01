Um dos corpos encontrado em cemitério clandestino é de jovem de Ibaté

SIGA O SCA NO

Local onde os corpos foram encontrados - Crédito: Fala Matão

Saiba Mais Envolto em mistério Quatro corpos em estado de decomposição são encontrados enterrados em cidade da região

Um dos corpos encontrados em um cemitério clandestino na última segunda-feira (8), na Serra do Jaboticabal, em Taquaritinga é do jovem de Ibaté, Axel Guilherme das Graças Marioto, de 22 anos. Ele foi reconhecido foi familiares.

Além do corpo de Axel, outros quatro foram encontrados no mesmo local, todos em estado avançado de decomposição.

A Polícia investiga a causa e as circunstâncias da morte do rapaz. O enterro será na tarde desta sexta-feira (12), no Cemitério Municipal de Ibaté.

