Três pessoas ficam feridas após colisão na rodovia Washington Luís

Uma das vítimas sendo socorridas pelos profissionais da saúde - Crédito: Lourival Izaque

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, ficaram feridas após um acidente na manhã desta sexta-feira, 3, no km 231 – sentido interior/capital da rodovia Washington Luís (SP-310), na região da rotatória que dá acesso ao Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, em São Carlos. As vítimas estavam em duas motos e alegam terem sido fechadas por um Fox.

As vítimas estavam em uma Twister e uma CG Fan e em ambas motos estariam dois casas. Contam que iniciaram a ultrapassagem em um Fox quando, repentinamente, o motorista do veículo teria feito uma manobra à esquerda no intuito de ultrapassar um caminhão e a dupla colisão foi inevitável.

O piloto da Twister acertou o para-choque traseiro do carro e foi ao solo. Já o da CG Fan perdeu o controle, atingiu a moto que estava à sua frente e também caiu. O motorista do Fox chegou a prestar socorro às vítimas. Porém, ao ver a aproximação de uma viatura da Polícia Rodoviária, deixou o local.

Uma unidade de suporte avançado da concessionária que administra a rodovia, vem como a unidade resgate do Corpo de Bombeiros e um auto bomba da corporação atenderam a ocorrência e encaminharam às vítimas à Santa Casa para atendimento médico. Um dos pilotos dispensou atendimento.

