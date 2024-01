Som alto causa tumulto em residência no Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O som alto teria sido o “estopim” para uma confusão em uma casa na rua José Felonta Sobrinho, no Cidade Aracy, por volta das 21h30 deste domingo, 7. Quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, foram parar na CPJ.

Os PMs que apuraram o problema apuraram que um casal (ambos com 28 anos) estaria ouvindo música com som alto e pelo fato de ser 21h30 vizinhos solicitaram para que o volume fosse baixado.

O casal afirmou que atendeu o pedido. Porém, minutos depois, uma mulher de 37 anos teria ido ao local e jogado um copo de bebida no rosto do dono da casa onde estava o som. Daí teve início a confusão. Ocorreu ainda denúncia de que o dono da casa estaria armado com uma barra de ferro, fato negado por ele. Porém, apaziguado os ânimos, os envolvidos foram encaminhados à CPJ.

