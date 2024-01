São-carlense perde R$ 12.500 no "jogo do Tigrinho" e faz alerta: "não desejo para ninguém"

Um homem de 32 anos que pediu para não ter o nome revelado entrou em contato com o São Carlos Agora para fazer um alerta. No último final de semana ele perdeu R$ 12.500 no “jogo do Tigrinho”.

O "jogo" é um cassino online famoso que promete ganhos fabulosos. Na prática, o objetivo dele é que o jogador faça uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela.

Segundo o são-carlense, ele passou o domingo até a madrugada desta segunda jogando e realizou dezenas de transferências via PIX. “Quero fazer um alerta para que outras pessoas não passem que estou passando”.

Por ir contra a Lei de Contravenções Penais – que considera crime os jogos de azar em que o ganho ou a perda dependem da sorte – o jogo é considerado ilegal no Brasil.

