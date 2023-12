Resultados do segundo dia da "Operação Pico"

Teve continuidade nesta noite de sábado (30) e madrugada de domingo (31), no condomínio residencial Swiss Park, a "Operação Pico".

Nesse segundo dia da operação foram averiguados 63 veículos, tendo sido lavrados 20 autos de infração de trânsito, como deixar de usar cinto de segurança, criança no banco da frente sem cadeirinha, usar veículo para, deliberadamente, interpor a circulação na via, etc. Além disso, três motocicletas com irregularidades foram recolhidas ao pátio municipal.

A operação continua até o dia 01/01/2024 e os guardas municipais orientam que ao passar pelas barreiras policiais, os motoristas reduzam a velocidade, abaixem os vidros, acendam a luz interna do veículo e estejam com os documentos de porte obrigatório em mãos (físico ou digital).

