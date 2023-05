SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

Um helicóptero caiu no final da tarde desta quarta-feira (3), na fazenda Pixoxo, perto do pedágio da rodovia SP-318, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações, pelo menos duas pessoas morreram no acidente.

Após a queda a aeronave pegou fogo e o Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. Equipes do Samu também foram acionadas.

A reportagem do SCA está a caminho do local da queda. Mais informações em instantes.

