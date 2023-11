SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela justiça foi detido por policiais militares da Rocam por volta das 17h30 desta quinta-feira, 23, na rua Princesa Isabel, no Jardim Santa Mônica.

Os PMs patrulhavam o bairro, quando depararam com o acusado em atitude suspeita. Após abordagem e revista, foi feita consulta via Copom e verificado um mandado de prisão em desfavor do acusado. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

