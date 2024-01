Procurado pela Justiça, adolescente é flagrado com arma de fogo no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

A garrucha que estava em poder do infrator, que era procurado pela Justiça - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos, conhecido nos meios policiais e procurado pela Justiça, foi detido pela Polícia Militar com uma arma de fogo por volta das 9h50 desta quarta-feira, 10, na rua Donato Pedrino, no Antenor Garcia.

Os PMs foram acionados via Copom dando conta que haveria tráfico de drogas pelo local, momento em que viram o adolescente em atitude suspeita e ocorreu a abordagem.

Durante revista, os policiais localizaram em poder do suspeito, em sua cintura, uma garrucha calibre 36, carregada com uma munição intacta calibre 32. Encaminhado à CPJ, em pesquisa, foi constatado que havia contra ele, um mandado de busca e apreensão. Diante do fato, foi encaminhado à Fundação Casa de Araraquara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também