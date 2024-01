Procurado peja Justiça, homem agride motorista de aplicativo e coloca fogo na casa em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, foi detido por policiais militares por volta das 23h30 deste domingo, 14, acusado de violência doméstica. O caso teria ocorrido em uma casa na rua Procópio de T. Malta, no Jardim Santa Felícia.

Segundo registrado na CPJ, uma mulher de 31 anos disse que tem uma união estável com o acusado, de 34 anos. Porém, devido a desentendimentos, chegou a se separar, mas após conversa, voltou atrás e mantinha um caso.

Entretanto, neste domingo, 14, por volta das 23h30, voltou a ocorrer desentendimento. Tudo começou, segundo ela, ao sair para uma confraternização e ao retornar, teria pago uma viagem com um motorista de aplicativo. Porém, no caminho teria acabado o combustível e ela demorou a voltar e quando chegou em casa, o companheiro teria ido até o carro e agrediu o motorista que deixou o local. Com medo, ela teria se refugiado em um terreno, mas ouvia ruídos que vinha de sua casa.

Momentos depois, o acusado deixou a casa e ela foi a moradia e notou que havia marcas de incêndio e móveis quebrados. No momento em que os PMs apuravam os fatos, o homem retornou e confessou que teria tentado atear fogo e a autoria dos danos. Disse ainda que era procurado pela Justiça, fato comprovado pelos policiais. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à CPJ e após as formalidades de praxe, recolhido ao centro de triagem.

