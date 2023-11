Policiais da Dise flagram adolescente com drogas em São Carlos

SIGA O SCA NO

A droga e o dinheiro foram apreendidos pelos policiais - Crédito: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), após investigação com o intuito de combate ao crime de tráfico de entorpecentes, apreenderam um adolescente na manhã desta quinta-feira, 23, em São Carlos.

O flagrante aconteceu na região sul de São Carlos. Durante os trabalhos investigativos, os policiais da Dise identificaram um suspeito em situação de comercialização de drogas. Ele foi abordado e após revista, localizaram pinos com cocaína, pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O infrator foi encaminhado à Dise para os procedimentos de praxe.

Os policiais da delegacia especializada afirmaram que as investigações prosseguem e a população pode auxiliar a Dise no combate ao tráfico de drogas, através de denúncias anônimas via Whatsapp (16 3374-1209). Os policiais garantem sigilo absoluto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também