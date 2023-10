SIGA O SCA NO

28 Out 2023 - 15h21 Por Erika

As equipes do 38° BPM/I e do 11° BAEP realizaram na noite de sexta-feira (27), uma Operação Saturação nos bairros São Carlos VIII, Vila Jacobucci e Santa Angelina.

Durante a operação 22 pessoas foram abordadas, 2 motos foram vistoriadas e as equipes ainda deram apoio em uma ocorrência de roubo ocorrido em um supermercado, no bairro Jardim das Torres, realizando saturação também na área sul da cidade a fim de localizar os possíveis autores.





