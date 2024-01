Operação da PM apreende drogas e arma no CDHU da Vila Isabel

Crédito: Maycon Maximino

“Operação Adaga” da Polícia Militar apreendeu drogas e uma arma na tarde desta segunda-feira (15), no CDHU da Vila Isabel. Dois jovens foram detidos.

Segundo informações, equipes de Força Tática e ROCAM estavam no condomínio 2, quando avistaram um individuo correndo em direção a outro condomínio. Houve uma breve perseguição e no caminho ele dispensou uma sacola preta. No interior havia um revólver com queixa de furto, munições e um tijolo de maconha.

Durante a mesma operação, no condomínio 6, um suspeito de 20 anos correu ao ver as viaturas e dispensou uma sacola contendo 19 porções de cocaína, 87 porções de maconha, 13 pedaços maiores da mesma erva, 25 porções de haxixe, além de droga sintética.

Os acusados estão sendo apresentados neste momento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e deverão permanecer à disposição da autoridade policial.

