Mulher tem surto e agride marido após ver prints suspeitos em celular

Uma mulher de 24 anos entrou em surto no primeiro dia do ano e agrediu o marido a tapas e mordidas. O caso de lesão corporal foi registrado nesta terça-feira, 2, na CPJ e teria ocorrido em uma casa na rua Libório Marino, no Jardim Paulistano.

A vítima, também de 24 anos, formulou boletim de ocorrência e em sua versão, disse que por volta das 23h do dia 31 de dezembro teria recebido mensagens em seu WhatsApp de uma mulher. Fez diversos prints e guardou no arquivo virtual.

Porém, na manhã do dia seguinte, a sua esposa teria tido acesso a tais prints e teria entrado em surto, segundo o marido. Em seguida, ela passou a agredi-lo a tapas e mordidas, causando hematomas pelo corpo.

