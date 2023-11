Mulher flagra homem se masturbando na frente de casa no bairro Cidade Jardim

Crédito: reprodução

Um homem foi flagrado se masturbando dentro de um carro na manhã desta terça-feira (21), na rua Alvarenga Peixoto, bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Uma mulher que presenciou o ato obsceno gravou com o celular as cenas e compareceu na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde registrou um boletim de ocorrência. Segundo as declarações, ao olhar pela janela da sua residência, ela observou que o homem, com cabelos grisalhos e obeso, se masturbava dentro do veículo e ao perceber que teria sido flagrado, continuou o ato e chegou a olhar para a mulher. Em seguida deixou o local em um Renault Sandero, placas ETN-6J41 de Ribeirão Preto/SP.

Segunda vez

Essa é a segunda vez que o individuo pratica o mesmo ato, na mesma região. No dia 24 de julho o SCA publicou uma reportagem relatando a presença do acusado na frente de uma escola infantil. (veja a notícia relacionada)

Na ocasião, uma mulher de 38 anos acionou policiais militares e relatou que teria ido até a instituição de ensino buscar o filho de 4 anos e ao ir para seu carro, notou que o homem saiu do carro e ficou em pé em frente a calçada. Pelo retrovisor, teria notado que o acusado se masturbava. Diante disso, deu a volta no quarteirão e viu que o homem continuava com o ato. Ela chegou a gravar um vídeo.

Até o momento o autor não foi identificado. Caso seja detido, ele poderá responder pelo crime de ato obsceno, cuja a pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

