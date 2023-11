Mulher é atropelada no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Mulher é atendida pela unidade resgate: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 40 anos foi vítima de um atropelamento na tarde desta quinta-feira, 23, no centro de São Carlos.

O motorista de um Gol transitava pela rua Padre Teixeira e ao tentar conversão com destino a rua Dona Alexandrina, ocorreu o atropelamento, já que a mulher de 40 anos tentava a travessia. Os motivos são desconhecidos.

A vítima colidiu contra o para-brisas do Gol e foi ao solo. Com escoriações, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

