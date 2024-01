Mulher é alvo de estelionato e perde quase R$ 3,5 mil

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Mais um golpe via WhatsApp aconteceu neste início de semana em São Carlos e fez como vítima, uma mulher de 65 anos que compareceu nesta terça-feira, 16, na CPJ, para relatar o ocorrido às autoridades policiais.

O crime, segundo ela, teria ocorrido na tarde de segunda-feira,15, quando um desconhecido, com a foto do filho, a chamou pelo aplicativo WhatsApp e alegando estar com outro celular e não conseguia acesso a sua conta bancária e necessitava resolver problemas financeiros, solicitou inicialmente um PIX de 1.963,00. Minutos depois, outra transferência de R$ 1,5 mil foi feita, totalizando R$ 3.463,00.

Após as transferências, ela veio a saber, pelo próprio filho, que nunca pediu dinheiro. Uma maneira amarga de saber que acabou sendo ludibriada por um golpista.

