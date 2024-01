Mulher dá calote em posto de combustíveis após abastecimento

SIGA O SCA NO

Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma mulher em um Focus, deu calote em um posto de combustíveis localizado na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, na Vila Costa do Sol. O crime teria ocorrido na tarde desta segunda-feira, 15. O prejuízo foi de R$ 140.

O gerente administrativo do estabelecimento prestou queixa-crime e narrou às autoridades policiais que a acusada parou perto de uma bomba e solicitou ao frentista para que colocasse combustível em seu Focus. Em seguida foi até a loja de conveniência e comprou cigarros. Disse ao funcionário que teria acertado o valor do abastecimento, contudo, não esperou que o frentista conferisse a autenticidade dos fatos e saiu em alta velocidade. No final das contas, a mulher deu calote e não pagou o combustível.

